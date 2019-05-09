《經濟通通訊社９日專訊》立法會就修訂《逃犯條例》的法案委員會將於星期六（１１日）
上午再開會。民陣將於明晚（１０日）在添美道發起集會，為民主派議員造勢，促政府撤回修例
，並會於星期六早上到立法會示威區示威。他們表示，不排除通宵留守，但亦得知有其他團體有
留守行動。
民陣召集人岑子杰指，民陣已就集會通知警方，但集會的號召時間較倉促，預計出席人數不
會有遊行般的規模。他又指，民陣正計劃包圍立法會行動，但目前不會在星期六發起，或會在立
法會二讀和三讀時進行。（ｃｗ）（ｚｚ）
09/05/2019 14:13
【移交逃犯】民陣將於明晚集會聲援民主派，促撤回修例
《經濟通通訊社９日專訊》立法會就修訂《逃犯條例》的法案委員會將於星期六（１１日）
上午再開會。民陣將於明晚（１０日）在添美道發起集會，為民主派議員造勢，促政府撤回修例
，並會於星期六早上到立法會示威區示威。他們表示，不排除通宵留守，但亦得知有其他團體有
留守行動。
民陣召集人岑子杰指，民陣已就集會通知警方，但集會的號召時間較倉促，預計出席人數不
會有遊行般的規模。他又指，民陣正計劃包圍立法會行動，但目前不會在星期六發起，或會在立
法會二讀和三讀時進行。（ｃｗ）（ｚｚ）
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