【移交逃犯】民陣將於明晚集會聲援民主派，促撤回修例

《經濟通通訊社９日專訊》立法會就修訂《逃犯條例》的法案委員會將於星期六（１１日）

上午再開會。民陣將於明晚（１０日）在添美道發起集會，為民主派議員造勢，促政府撤回修例

，並會於星期六早上到立法會示威區示威。他們表示，不排除通宵留守，但亦得知有其他團體有

留守行動。

民陣召集人岑子杰指，民陣已就集會通知警方，但集會的號召時間較倉促，預計出席人數不

會有遊行般的規模。他又指，民陣正計劃包圍立法會行動，但目前不會在星期六發起，或會在立

法會二讀和三讀時進行。（ｃｗ）（ｚｚ）

