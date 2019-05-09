【佔中判刑】消息指陳淑莊腦腫瘤經化驗後證實為良性

《經濟通通訊社９日專訊》公民黨立法會議員陳淑莊早前被裁定「煽惑他人犯公眾妨擾」及

「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，因腦內有腫瘤需接受手術，法官押後於下月１０日上午判刑。

陳淑莊日前完成割除腦腫瘤手術，消息指，陳淑莊正於聖德肋撒醫院留醫，腦腫瘤化驗報告

經已出爐，證實腫瘤為良性，大有可能無需做化療。（ｆｗ）（ｚｚ）

