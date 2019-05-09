【香港政情】有立法會保安員指控秘書處政治審查職員，並作打壓

《經濟通通訊社９日專訊》立法會秘書長陳維安早前強調，立法會秘書處恪守政治中立的原

則工作。惟今日有立法會保安員指控被秘書處政治審查，甚至因此被長期針對並打壓。



＊需剔屬「藍」或「黃」，無「中立」選項＊



立法會保安員黃女士今日下午在公民黨立法會議員譚文豪陪同下見記者，她於２０１６年起

於立法會任職。黃女士指，在入職初期，上司對其工作評核報告都為良好，但在２０１７年１０

月左右（即發生ＤＱ議員事件時期），她與同隊約１５名同事被上司要求就政治立場表態，並指

是立法會秘書處要求他們申報政治立場。黃女士被要求在一份載有該團隊人員姓名和編號的紙張

上，剔選自己屬「藍絲」或「黃絲」，她當時因紙張上沒有「中立」的選項而未有簽署，並對此

向上司查詢時，卻被收走紙張。

黃女士表示，自從這次事件後，她被上司多次訓示，批評她不夠合群，又指她與民主派議員

的助理交談，是「與不應該的人」聊天。黃女士強調，若遇上任何議員助理與她打招呼，她也會

回應對方及寒暄幾句；另外，她曾攙扶常在立法會門前示威的黃婆婆回到行人路，被指是擅離職

守；另外亦多次被告知遭人投訴而要收警告信，她就此查詢時，卻發現沒有相關投訴。



＊要求取評核副本，卻被刁難＊



黃女士曾就有關事件向人事部要求取回自己的工作評核副本，卻被人事部刁難，更被告知

「這樣做對你無好處、對你不利」。她遂向私隱專員公署投訴，經過８個月後才取得該副本。

譚文豪指，長期的打壓對黃女士帶來極大困擾，令她的精神和健康都受到影響，她已於４月

底自動請辭，將於今個月底正式離職。他要求行管會要徹查今次事件，並要委任獨立人士調查，

若行管會不願意調查的話，他不排除以特權法要求調查。他又斥，秘書處不可有如此強的政治取

態去工作，若秘書處如此偏頗、歸邊，如何讓人相信秘書處是中立。

他又指，有需要弄清楚有關指令是誰下達，陳維安也有責任就此事出面解釋，若陳維安不知情

，就更應該說明如何徹查今次事件。他強調，現時已掌握一些佐證，但不宜在此階段公開，會待

有特權法保障時才會公開，以保護資料提供者。（ｃｗ）（ｚｚ）

