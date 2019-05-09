《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國人民銀行副行長陳雨露應邀出席了在法
國巴黎舉辦的第七屆巴黎論壇。會議主要討論了為低收入國家提供可持續發展融資問題。陳雨露
副行長在下午的第二場全會上作了引導發言。
09/05/2019 08:53
【駐京專電】人行陳雨露出席巴黎論壇
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國人民銀行副行長陳雨露應邀出席了在法
國巴黎舉辦的第七屆巴黎論壇。會議主要討論了為低收入國家提供可持續發展融資問題。陳雨露
副行長在下午的第二場全會上作了引導發言。
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