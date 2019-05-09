【國務會議】李克強：延續集成電路和軟件企業所得稅優惠政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強８日主持召開國務院常務

會議，部署推進國家級經濟技術開發區創新提升，打造改革開放新高地；決定延續集成電路和軟

件企業所得稅優惠政策，吸引國內外投資更多參與和促進信息產業發展。



＊加快推進國家級經開區開放創新＊



會議指出，要支持經開區優化營商環境，推動在「放管服」改革方面走在前列。簡化投資項

目審批，推行容缺審批、告知承諾制等。將招商成果納入經開區考核激勵。對創業創新人員在戶

籍、子女入學、創業投資等方面給予便利。各地要主動作為，賦予經開區更大改革自主權，放出

活力，管出公平。

要推動創新發展。經開區要率先將國家科技創新政策落實到位，成效明顯的可加大政策先行

先試力度。支持建設國家大科學試驗裝置和國家科技創新基地。區內科研院所轉化職務發明成果

收益給予參與研發的科技人員現金獎勵，符合規定的可減按５０％計入工資、薪金所得繳納個人

所得稅。對經開區與職業院校共建人才培養基地等加大支持。

要提升開放水平。支持經開區引入民營資本和外資開發運營特色產業園等，鼓勵港澳地區及

外國機構、企業、資本參與國際合作園區運營。支持設立綜合保稅區。支持在有條件的經開區開

展資本項目收支便利化等試點。

要促進產業升級。國家重大產業項目優先在區內布局。實施先進製造業集群培育行動、現代

服務業優化升級行動。推動「雙創」上水平。鼓勵各類資本投資發展數字經濟。



＊對集成電路和軟件產業實施「兩免三減半」優惠政策＊



會議指出，集成電路和軟件產業是支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業。通過

對在華設立的各類所有制企業包括外資企業一視同仁、實施普惠性減稅降費，吸引各類投資共同

參與和促進集成電路和軟件產業發展，有利於推進經濟結構優化升級，更好滿足高質量發展和高

品質生活需求。

會議決定，在已對集成電路生產企業或項目按規定的不同條件分別實行企業所得稅「兩免三

減半」（即第一年至第二年免徵、第三年至第五年減半徵收）或「五免五減半」（即第一年至第

五年免徵、第六年至第十年減半徵收）的基礎上，對集成電路設計和軟件企業繼續實施２０１１

年《國務院關於印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》中明確的所得稅

「兩免三減半」優惠政策。２０１８年度所得稅匯算清繳也按上述規定執行。同時，有關部門要

抓緊研究完善下一步促進集成電路和軟件產業向更高層次發展的支持政策。

