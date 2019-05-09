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09/05/2019 08:56

【聚焦數據】財政部：首４月稅收增５﹒３％，個稅收入大降３１％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》財政部發布２０１９年４月財政收支情況。
數據顯示，１－４月累計，全國一般公共預算收入７２６５１億元（人民幣．下同），同比增長
５﹒３％。其中，個人所得稅收入為３９６３億元，同比下降３０﹒９％。
　　１－４月累計，全國一般公共預算收入７２６５１億元，同比增長５﹒３％。其中，中央一
般公共預算收入３４６６７億元，同比增長４﹒３％；地方一般公共預算本級收入３７９８４億
元，同比增長６﹒１％。全國一般公共預算收入中的稅收收入６３６９２億元，同比增長
４﹒６％；非稅收入８９５９億元，同比增長１０﹒３％。

＊首四月全國一般公共預算支出按年增１５﹒２％＊

　　數據顯示，１－４月累計，全國一般公共預算支出７５６６７億元，同比增長１５﹒２％。
其中，中央一般公共預算本級支出１０３００億元，同比增長１４﹒９％；地方一般公共預算支
出６５３６７億元，同比增長１５﹒２％。
　　在實施更大規模減稅降費政策同時，全國財政支出力度進一步加大。１－４月，全國一般公
共預算支出增幅比去年同期加快４﹒９個百分點，對脫貧攻堅、「三農」、結構調整、科技創新
、生態環保，以及教育、醫療、衛生等民生重點領域的支出，保持了較快進度。
　
＊證券交易印花稅收入５４１億元，同比增長４﹒６％＊
　
　　１－４月累計，主要收入項目情況如下：國內增值稅２６３７７億元，同比增長１２﹒４％
。國內消費稅６２５６億元，同比增長２２﹒８％。企業所得稅１４９７９億元，同比增長
９％。個人所得稅３９６３億元，同比下降３０﹒９％。
　　車輛購置稅１２４１億元，同比下降１﹒１％。印花稅９７９億元，同比增長０﹒５％。其
中，證券交易印花稅５４１億元，同比增長４﹒６％。土地和房地產相關稅收中，契稅１９８４
億元，同比增長５﹒３％；土地增值稅２０８１億元，同比增長９﹒６％；房產稅
１０７３億元，同比增長２﹒５％。
　　總體看，１－４月全國財政收支運行平穩。主要有以下特點：一是反映出當前經濟運行總體
平穩、穩中有進。二是反映出減稅降費政策效應持續顯現。三是反映出各級財政部門積極組織收
入成效明顯。四是反映出加力提效的積極財政政策落實有力。

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