《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家能源局局長章建華會見美國切尼爾能源
公司總裁兼首席執行官傑克．福斯科一行，雙方就中國天然氣市場發展現狀與未來展望、加強切
尼爾與中國企業ＬＮＧ合作等議題深入交換了意見。
09/05/2019 09:44
【駐京專電】能源局局長章建華見美國切尼爾能源公司總裁
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家能源局局長章建華會見美國切尼爾能源
公司總裁兼首席執行官傑克．福斯科一行，雙方就中國天然氣市場發展現狀與未來展望、加強切
尼爾與中國企業ＬＮＧ合作等議題深入交換了意見。
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