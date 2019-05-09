【貿易開戰】商務部：如果美方關稅措施付諸實施，中方必反制

《經濟通通訊社９日專訊》國務院副總理劉鶴啟程前往華盛頓，進行第十一輪中美經貿磋商

之際，中國商務部昨晚（８日）發表聲明回應美國計劃在５月１０日，將２０００億美元中國輸

美商品關稅，從１０％上調至２５％，商務部指，如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採

取必要反制措施，商務部強調，升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民利益，中方對此深表遺

憾。



＊傳中國出爾反爾「逐章修改」貿易協議草案＊



美國總統特朗普最新在推特貼文指，中國經貿官員到華盛頓是要在新一輪談判中，達成協議

。他指出，中國官員錯誤地認為拖延或企圖重新談判，將來可以同軟弱的民主黨總統談判，往後

多年繼續剝削美國。

而據《路透》引述知情人士稱，上周五（３日）華府收到來自北京的外交文件，內容顯示，

中方對近１５０頁、共分７章的貿易協議草案，做了「系統性修訂」，破壞先前對美國做出的多

項承諾。中國逐章刪除「藉由修改法律解決貿易衝突」的相關承諾，且這些承諾，與竊取智慧財

產、強迫技術移轉、開放金融服務業，以及匯率操縱等引發美中貿易戰的關鍵議題，高度相關。

這份文件是令特朗普５日於推特發文聲稱對中國加徵關稅的導火線。

根據中國官方的公布，劉鶴此行並沒有如早前用上「國家主席習近平特使」的頭銜，分析認

為，反映雙方達成重要協議的機會不大。

另據報商務部副部長王受文和副財長廖岷，８日先率團到華盛頓，為會談做準備。（ｃｔ）

