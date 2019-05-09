【大灣區】深圳擬修訂前海條例，將設立理事會並擁獨立財政權

《經濟通通訊社９日專訊》深圳擬全面修訂《深圳經濟特區前海深港現代服務業合作區條例

》。其中在決策方面，擬引入法定機構通行的理事會決策機制，在前海管理機構設立理事會作為

決策機構。

此外，有關條例對前海的財政管理制度上作出改變，明確在前海合作區內設立一級財政和金

庫，前海管理機構具有獨立的財政管理權，負責金庫管理，編制本區域內財政預算。（ａｃ）

