《經濟通通訊社９日專訊》深圳擬全面修訂《深圳經濟特區前海深港現代服務業合作區條例
》。其中在決策方面，擬引入法定機構通行的理事會決策機制，在前海管理機構設立理事會作為
決策機構。
此外，有關條例對前海的財政管理制度上作出改變，明確在前海合作區內設立一級財政和金
庫，前海管理機構具有獨立的財政管理權，負責金庫管理，編制本區域內財政預算。（ａｃ）
09/05/2019 09:14
【大灣區】深圳擬修訂前海條例，將設立理事會並擁獨立財政權
《經濟通通訊社９日專訊》深圳擬全面修訂《深圳經濟特區前海深港現代服務業合作區條例
》。其中在決策方面，擬引入法定機構通行的理事會決策機制，在前海管理機構設立理事會作為
決策機構。
此外，有關條例對前海的財政管理制度上作出改變，明確在前海合作區內設立一級財政和金
庫，前海管理機構具有獨立的財政管理權，負責金庫管理，編制本區域內財政預算。（ａｃ）
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