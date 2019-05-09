《經濟通通訊社９日專訊》華為９日正式發布旗下首款配備升降鏡頭的全面屏手機
Ｐ Ｓｍａｒｔ Ｚ。華為Ｐ Ｓｍａｒｔ Ｚ共有黑色、綠色以及藍色等版本，售價２７９歐
元，約合２１０４元人民幣。
配置方面，配備一塊６﹒５９英寸無劉海全面屏，屏幕比例為１９﹒５：９，內置麒麟
７１０處理器，輔以４ＧＢ的運存以及６４ＧＢ的存儲，電池容量為４０００ｍＡｈ。
拍照方面，採用１６００萬像素＋２００萬像素的後置雙攝，前置鏡頭則為１６００萬像素
。現在這部手機即將在海外上市，相信很快也會進入國內市場。（ｃａ）
09/05/2019 09:10
【華為動向】華為發布旗下首款升降鏡頭手機，售價約２１００人幣
《經濟通通訊社９日專訊》華為９日正式發布旗下首款配備升降鏡頭的全面屏手機
Ｐ Ｓｍａｒｔ Ｚ。華為Ｐ Ｓｍａｒｔ Ｚ共有黑色、綠色以及藍色等版本，售價２７９歐
元，約合２１０４元人民幣。
配置方面，配備一塊６﹒５９英寸無劉海全面屏，屏幕比例為１９﹒５：９，內置麒麟
７１０處理器，輔以４ＧＢ的運存以及６４ＧＢ的存儲，電池容量為４０００ｍＡｈ。
拍照方面，採用１６００萬像素＋２００萬像素的後置雙攝，前置鏡頭則為１６００萬像素
。現在這部手機即將在海外上市，相信很快也會進入國內市場。（ｃａ）
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