《經濟通通訊社９日專訊》商務部公布，決定自２０１９年５月１０日起，對原產於美國和
歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷措施，進行期終復審調查。
目前美國適用的反傾銷稅率為１４﹒１％，歐盟適用的反傾銷稅率為１３－１３﹒２％。（
ｃａ）
09/05/2019 10:31
【貿易開戰】商務部：對美歐無縫鋼管徵收反傾銷進行期終復審調查
《經濟通通訊社９日專訊》商務部公布，決定自２０１９年５月１０日起，對原產於美國和
歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷措施，進行期終復審調查。
目前美國適用的反傾銷稅率為１４﹒１％，歐盟適用的反傾銷稅率為１３－１３﹒２％。（
ｃａ）
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