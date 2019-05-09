《經濟通通訊社９日專訊》美國大豆協會（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｓｏｙｂｅａｎ
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）７日發布公告，敦促美國行政當局取消對中國產品加徵關稅的計劃，
並迅速與中國達成協議。
美國大豆協會強調中美大豆貿易的重要性，並表示隨著談判的拖延和曲折，大豆農民在經濟
和精神上受到的重創不容忽視，農民們的耐心也即將耗盡。
美國《聯邦公報》已刊登公告稱，從５月１０月開始，將把２０００億美元中國輸美商品的
關稅從１０％提高到２５％。（ｃａ）
09/05/2019 11:00
【貿易開戰】美國大豆協會發公告敦促美政府迅速與中國達成協議
《經濟通通訊社９日專訊》美國大豆協會（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｓｏｙｂｅａｎ
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）７日發布公告，敦促美國行政當局取消對中國產品加徵關稅的計劃，
並迅速與中國達成協議。
美國大豆協會強調中美大豆貿易的重要性，並表示隨著談判的拖延和曲折，大豆農民在經濟
和精神上受到的重創不容忽視，農民們的耐心也即將耗盡。
美國《聯邦公報》已刊登公告稱，從５月１０月開始，將把２０００億美元中國輸美商品的
關稅從１０％提高到２５％。（ｃａ）
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