【貿易開戰】美國大豆協會發公告敦促美政府迅速與中國達成協議

《經濟通通訊社９日專訊》美國大豆協會（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｓｏｙｂｅａｎ

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）７日發布公告，敦促美國行政當局取消對中國產品加徵關稅的計劃，

並迅速與中國達成協議。

美國大豆協會強調中美大豆貿易的重要性，並表示隨著談判的拖延和曲折，大豆農民在經濟

和精神上受到的重創不容忽視，農民們的耐心也即將耗盡。

美國《聯邦公報》已刊登公告稱，從５月１０月開始，將把２０００億美元中國輸美商品的

關稅從１０％提高到２５％。（ｃａ）

