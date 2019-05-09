【聚焦人幣】４月新增貸遜預期，在岸人幣破６﹒８關口創今年新低

《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易戰又變得劍拔弩張，投資者對中美新一輪貿易會談結果

感悲觀；加上人民銀行公布，４月人民幣貸款增加１﹒０２萬億元，低市場預期的１﹒２萬億元

，同比少增１６１５億元。

在岸、離岸人民幣應聲向下，其中在岸人民幣（ＣＮＹ）兌美元跌破６﹒８關口，為１月底

以來新低，日內跌超３００個基點；離岸人民幣（ＣＮＨ）兌美元跌破６﹒８２關口。

人民幣中間價今報６﹒７６６５，跌至２月１４日以來新低。（ｃａ）

