《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易戰又變得劍拔弩張，投資者對中美新一輪貿易會談結果
感悲觀；加上人民銀行公布，４月人民幣貸款增加１﹒０２萬億元，低市場預期的１﹒２萬億元
，同比少增１６１５億元。
在岸、離岸人民幣應聲向下，其中在岸人民幣（ＣＮＹ）兌美元跌破６﹒８關口，為１月底
以來新低，日內跌超３００個基點；離岸人民幣（ＣＮＨ）兌美元跌破６﹒８２關口。
人民幣中間價今報６﹒７６６５，跌至２月１４日以來新低。（ｃａ）
09/05/2019 11:24
【聚焦人幣】４月新增貸遜預期，在岸人幣破６﹒８關口創今年新低
《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易戰又變得劍拔弩張，投資者對中美新一輪貿易會談結果
感悲觀；加上人民銀行公布，４月人民幣貸款增加１﹒０２萬億元，低市場預期的１﹒２萬億元
，同比少增１６１５億元。
在岸、離岸人民幣應聲向下，其中在岸人民幣（ＣＮＹ）兌美元跌破６﹒８關口，為１月底
以來新低，日內跌超３００個基點；離岸人民幣（ＣＮＨ）兌美元跌破６﹒８２關口。
人民幣中間價今報６﹒７６６５，跌至２月１４日以來新低。（ｃａ）
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