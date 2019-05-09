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即市新聞

09/05/2019 13:33

【貿易開戰】美國化學理事會公開聲明反對提高對華關稅

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國《聯邦公報》已刊登公告稱，從５月１０月開始，將把
２０００億美元中國輸美商品的關稅從１０％提高到２５％。
　　美國化學理事會近日公開發表聲明反對上述舉措。美國化學理事會總裁兼首席執行官卡杜利
（Ｃａｌ　Ｄｏｏｌｅｙ）在聲明中表示，中國是美國化學工業的第三大出口市場，貿易戰正在
傷害該行業。他表示，行業未來的增長取決於與中國的強大貿易關係，取決於能為投資者提供確
定性和可預測性的貿易政策，而不是靠提高關稅的威脅。（ｃａ）

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