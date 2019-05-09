【數據解讀】海通：社融Ｌ型企穩非Ｖ型反轉，貨幣政策未轉收緊

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行數據顯示，４月社會融資規模增量為１﹒３６萬億元（

人民幣．下同），明顯低於市場預期，按年少增４０８０億元；４月末社融存量２０９﹒６８萬

億元，按年增１０﹒４％。海通證券宏觀團隊姜超、李金柳表示，信貸高增未能持續，說明本輪

經濟仍是穩槓桿而非加槓桿，４月社融存量增速也較３月回落，但高於２月水平，融資將是Ｌ型

企穩而非Ｖ型反轉，貨幣政策並未轉向收緊，仍會維持相對寬鬆。（ｗｌ）

