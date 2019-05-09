【Ａ股外援】首季外資持Ａ股資產增逾５千億，創近６年最大季漲幅

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，今年一季度境外機構和個人持有的境內人民幣股

票資產增長超５０００億元（人民幣．下同），創下近６年外資持股市值最大季漲幅，直逼公募

基金持股市值。數據顯示，截至２０１９年一季度末，外資持股市值為１﹒６８萬億元，較去年

四季度增長５３２１﹒５３億元。（ｗｌ）

