《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，今年一季度境外機構和個人持有的境內人民幣股
票資產增長超５０００億元（人民幣．下同），創下近６年外資持股市值最大季漲幅，直逼公募
基金持股市值。數據顯示，截至２０１９年一季度末，外資持股市值為１﹒６８萬億元，較去年
四季度增長５３２１﹒５３億元。（ｗｌ）
09/05/2019 09:53
【Ａ股外援】首季外資持Ａ股資產增逾５千億，創近６年最大季漲幅
《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，今年一季度境外機構和個人持有的境內人民幣股
票資產增長超５０００億元（人民幣．下同），創下近６年外資持股市值最大季漲幅，直逼公募
基金持股市值。數據顯示，截至２０１９年一季度末，外資持股市值為１﹒６８萬億元，較去年
四季度增長５３２１﹒５３億元。（ｗｌ）
|國際動態09/05/2019
Uber周五上市前 司機罷工爭福利
|生財有道08/05/2019
港交所首季滬深港通收入創季度新高 大摩籲增持目標340元
|生財有道08/05/2019
《開市Good Morning》盧楚仁：黃金避險作用微後市偏淡
|FOCUS08/05/2019
【FOCUS】出口衰退打臉「底氣論」? 惟論「抗震力」A股或勝
|中國故事08/05/2019
【成都直擊】港人麻辣創業 設計師年生意額千萬
|國際動態08/05/2019
伊斯坦布爾重選 土耳其股匯挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰