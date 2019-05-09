【數據解讀】統計局：４月ＣＰＩ環比由降轉漲，ＰＰＩ漲幅略擴大

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局城市司處長董雅秀解讀４月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據指，

４月ＣＰＩ環比由降轉漲，同比漲幅略有擴大。從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒４％轉為上漲

０﹒１％。其中，食品價格下降０﹒１％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０１個百分點；非食品價格上

漲０﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０９個百分點。在食品中，雞蛋價格在連續兩個月下跌後反

彈，上漲３﹒３％；部分水果供應偏緊，鮮果價格上漲２﹒６％；受非洲豬瘟疫情等因素影響，

豬肉價格繼續回升，上漲１﹒６％。上述三項合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１１個百分點。

在非食品中，出行人員增多，飛機票、景點門票和旅行社收費價格分別上漲１０﹒５％、３

﹒５％和１﹒６％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒０７個百分點；受成品油調價等因素影響，汽油

和柴油價格分別下降０﹒４％和０﹒３％。從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒５％，漲幅比上月擴大０

﹒２個百分點。其中，食品價格上漲６﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約１﹒１９個百分點；非食品價

格上漲１﹒７％，影響ＣＰＩ上漲約１﹒３５個百分點。



＊黑色金屬冶煉和壓延加工業由降轉漲＊



ＰＰＩ方面，從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，生

產資料價格上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點；生活資料價格由上月持平轉為上漲

０﹒２％。從調查的４０個工業行業大類看，價格上漲的有２８個，比上月增加１６個。

從同比看，ＰＰＩ上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒５個百分點。其中，生產資料價格上

漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒６個百分點；生活資料價格上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０

﹒４個百分點。在主要行業中，漲幅擴大的有石油和天然氣開採業，上漲１０﹒１％，比上月擴

大０﹒４個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲４﹒２％，擴大０﹒７個百分點。

非金屬礦物製品業，上漲３﹒７％，擴大０﹒１個百分點；煤炭開採和洗選業，上漲

１﹒９％，擴大０﹒５個百分點。由降轉漲的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲２﹒４％；橡

膠和塑料製品業，上漲０﹒１％。降幅收窄的有化學原料和化學製品製造業，下降１﹒９％，收

窄０﹒６個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，下降０﹒４％，收窄０﹒７個百分點。

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