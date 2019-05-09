《經濟通通訊社９日專訊》群益證券點評內地４月金融數據指，總體而言，４月新增信貸及
社融低於市場預期，同比來看，企業貸款回落，居民貸款表現穩定，支撑點主要在於居民房貸及
企業票據貼現。
社融方面，目前委託貸款、信託貸款同比改善，符合該機構之前預期。從貨幣增速來看，在
表外融資改善的背景下貨幣派生能力提升，在目前貨幣政策的主要方向依舊是填峰削穀及流動性
保持合理充裕的背景下，預計Ｍ２將表現平穩。（ｗｌ）
09/05/2019 11:41
【數據解讀】群益證券：表外融資改善，預計Ｍ２將表現平穩
《經濟通通訊社９日專訊》群益證券點評內地４月金融數據指，總體而言，４月新增信貸及
社融低於市場預期，同比來看，企業貸款回落，居民貸款表現穩定，支撑點主要在於居民房貸及
企業票據貼現。
社融方面，目前委託貸款、信託貸款同比改善，符合該機構之前預期。從貨幣增速來看，在
表外融資改善的背景下貨幣派生能力提升，在目前貨幣政策的主要方向依舊是填峰削穀及流動性
保持合理充裕的背景下，預計Ｍ２將表現平穩。（ｗｌ）
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