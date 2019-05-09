《Ａ股行情》滬指收跌１﹒５％，觀望中美貿易磋商成交再縮水



《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易戰氣氛再次變得劍拔弩張，投資者均對中美新一輪貿易

會談結果感悲觀。國務院副總理劉鶴啟程前往華盛頓，進行第十一輪中美經貿磋商之際，美國宣

布５月１０日將對２０００億美元中國輸美商品關稅，從１０％上調至２５％，中國商務部昨晚

已即時回應指會作出反制措施。外媒指中國想改變與美國貿易協議草案的幾乎所有內容是令特朗

普５日於推特發文聲稱對中國加徵關稅的導火線。特朗普最新表態指北京已破壞貿易談判，將會

因此付出代價。

國家統計局、人行上午公布多項數據，其中，４月ＣＰＩ同比漲２﹒５％符預期創半年新高

，豬肉價格因非洲豬瘟影響同比大漲１４﹒４％，大幅拉高ＣＰＩ，４月ＰＰＩ則漲０﹒９％勝

預期，為今年以來高位。４月新增貸款及社融規模均差過預期，４月新增貸１﹒０２萬億元（人

民幣．下同），低市場預期的１﹒２萬億元，社會融資規模增量為１﹒３６萬億元，低於市場預

期的１﹒６５萬億元。



＊滬綜指四日累挫７％，外資本周累沽Ａ股１７４億人幣＊



滬綜指低開０﹒７８％，多項數據公布後，滬指跌幅急速拉大至超過１％，午後火速收復失

地，但尾盤權重板塊再度擴大跌幅，最終全日挫１﹒４８％，報２８５０﹒９５點，續創今年２

月底以來新低，累計本周滬綜指已挫７﹒４９％；深成指今收跌１﹒３９％。

兩市成交進一步冰封，全日成交額僅４３４０億元，比上日再減少１１﹒２％。

外資繼續逃離火場，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨賣出５６﹒８１億元，為連

續第五個交易日錄得淨賣出。單計５月，已累計淨賣出１７４﹒１億元，而整個四月合共淨賣出

１８０億元。

５月１３日為香港佛誕翌日假期，港股休市。滬股通、深股通（北向交易）提早明日（１０

日）關閉，港股通（南向交易）則如常。



＊平保太保國壽Ａ股四日累跌超過一成＊



Ａ股今日遭受內外兩大利淡消息衝擊，再加上明日美國對華關稅措施將升級，權重金融股連

續四日疲軟，建行（滬：６０１９３９）跌１﹒６％，工行（滬：６０１３９８）跌１﹒３％，

中行（滬：６０１９８８）軟０﹒８％，農行（滬：６０１２８８）跌０﹒６％；保險股跌勢更

慘烈，國壽（滬：６０１６２８）瀉３﹒７％，太保（滬：６０１６０１）跌３﹒４％，平保

（滬：６０１３１８）挫２﹒７％。

平保、太保四日累計跌幅已超過１０％，國壽四日跌幅更達到１４％。

貴州茅台（滬：６００５１９）不斷削減其經銷商網絡，而母企茅台集團正在成立營銷公司

，有小股東投訴茅台涉嫌向母企輸送利益，上交所要求茅台集團作出解釋。有外資券商認為貴州

茅台的行動削弱了公司的利益，連跌第四日，挫２﹒９％。



＊康得新疑遭母企佔用資金，股價跌停＊



康得新（深：００２４５０）被曝財務醜聞，與大股東康得投資混用銀行帳戶，而年報提及

的１２２億元存款已被凍結，無法用於償還債務。北京銀行（滬：６０１１６９）涉嫌協助康得

新簽署違反上市規則的協議，被捲入事件中，銀行澄清行為合法。康得新全日跌停，報４﹒０７

元，北京銀行則跌１﹒７％。

ＣＰＩ數據顯示，豬肉價格因非洲豬瘟影響同比大漲１４﹒４％，豬肉板塊整體逆市升，新

希望（深：０００８７６）漲停，正邦科技（深：００２１５７）升４﹒９％，唐人神

（深：００２５６７）升４﹒７％，天邦股份（深：００２１２４）揚４﹒４１％。（ｅｙ）







收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５９９﹒７０ －１﹒８５



上證綜合指數 ２８５０﹒９５ －１﹒４８ １９７４﹒４７

深證綜合指數 １５１０﹒７２ －１﹒２８ ２３６５﹒６３



上證Ｂ股指數 ２９４﹒４０ －０﹒１３ １﹒２４

深證Ｂ股指數 ９５７﹒０４ －１﹒１６ ０﹒７３



上證１８０指數 ８０００﹒２０ －１﹒８９

上證３８０指數 ４４９５﹒３７ －１﹒５６



深證成份指數 ８８７７﹒３１ －１﹒３９

中小創新指數 １７８８﹒６１ －０﹒６３

深圳創業板指數 １４６９﹒４８ －０﹒８４

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