《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不
開展逆回購操作，終結連續三日逆回購，過去三日累投放５００億元。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）
09/05/2019 09:16
【人行收水】人行今日不開展逆回購操作，零投放零回籠
《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不
開展逆回購操作，終結連續三日逆回購，過去三日累投放５００億元。
公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）
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