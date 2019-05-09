【人行收水】人行今日不開展逆回購操作，零投放零回籠

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不

開展逆回購操作，終結連續三日逆回購，過去三日累投放５００億元。

公開市場今日沒有逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）

