【貿易開戰】美國多個行業協會紛發聲明，反對美政府對華升級關稅

《經濟通通訊社９日專訊》美國全國零售商聯合會、信息技術產業協會、化學委員會、大豆

協會等眾多行業協會近日紛紛發表聲明，反對美國政府於５月１０日將２０００億美元中國輸美

商品加徵關稅稅率從１０％上調至２５％。

美國全國零售商聯合會高級副會長戴維．弗倫奇在聲明中說，加徵關稅是對美國企業和消費

者的徵稅，美國政府在通知不到一周的時間內突然上調關稅將嚴重傷害美國企業。弗倫奇表示，

如果美國政府落實關稅威脅，美國消費者將面臨更高成本，美國就業也將面臨損失。

美國零售業領導協會發表聲明說，提高關稅意味著對百萬美國家庭徵稅，還將引發對美國農

民的進一步反制措施和危及國內就業。該協會希望美國政府與中國成功達成協議，對日常商品提

高關稅的交易對美國中產家庭而言是失敗的。

美國信息技術產業協會認為，加徵關稅只會繼續損害美國消費者和各類企業，以及威脅美國

經濟增長和創新領導力。在當前談判階段威脅加徵關稅不利於美中雙方在解決長期復雜問題方面

取得重要進展。

代表美國１５０多家貿易協會的游說組織「關稅傷害美國腹地」也發表聲明說，過去１０個

月，美國人一直為貿易摩擦的全部成本埋單；突然上調關稅只會懲罰美國農民、企業和消費者。

聲明指出，近期的估算顯示將關稅上調至２５％會損害近１００萬個美國就業崗位，並加大金融

市場動蕩。（ｃａ）

