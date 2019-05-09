【貿易開戰】外交部：中美經貿磋商達成互利雙贏結果符合雙方利益

《經濟通通訊社９日專訊》中美經貿問題第十一輪磋商即將開始，對此，外交部發言人耿爽

在今天的例行記者會上表示，希望美方能夠同中方共同努力，相向而行，在相互尊重、平等相待

的基礎上，照顧彼此合理關切，爭取達成一個互利雙贏的結果。這符合中方的利益，也符合美國

的利益，也是國際社會普遍的期待。（ｃａ）

