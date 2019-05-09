【聚焦數據】內地４月ＰＰＩ漲０﹒９％勝預期，多個行業漲幅擴大

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，４月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲

０﹒９％，勝市場預期的０﹒６％，環比上漲０﹒３％；工業生產者購進價格同比上漲

０﹒４％，環比下降０﹒１％。

１ ４月ＰＰＩ比去年同期上漲０﹒３％，工業生產者購進價格上漲０﹒２％。（ｃａ）

