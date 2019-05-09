【聚焦數據】人行：４月新增貸１﹒０２萬億元，遜預期

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，４月人民幣貸款增加１﹒０２萬億元，遠低市場

預期的１﹒２萬億元，同比少增１６１５億元。

分部門看，住戶部門貸款增加５２５８億元，其中，短期貸款增加１０９３億元，中長期貸

款增加４１６５億元；非金融企業及機關團體貸款增加３４７１億元，其中，短期貸款減少１４

１７億元，中長期貸款增加２８２３億元，票據融資增加１８７４億元；非銀行業金融機構貸款

增加１４１７億元。

４月末，本外幣貸款餘額１４８﹒６４萬億元，同比增長１２﹒９％。月末人民幣貸款餘額

１４３﹒１２萬億元，同比增長１３﹒５％，增速比上月末低０﹒２個百分點，比上年同期高０

﹒８個百分點。



＊４月人民幣存款增加２６０６億元＊



４月，人民幣存款增加２６０６億元，同比少增２７４６億元。其中，住戶存款減少

６２４８億元，非金融企業存款減少１７３８億元，財政性存款增加５３４７億元，非銀行業金

融機構存款增加２７８５億元。

４月末，本外幣存款餘額１８９﹒２５萬億元，同比增長８﹒２％。月末人民幣存款餘額

１８４﹒０８萬億元，同比增長８﹒５％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和０﹒４個

百分點。

４月末，外幣存款餘額７６７２億美元，同比下降５﹒８％。當月外幣存款減少１７億美元

，同比少減２０５億美元。（ｃｔ）

