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09/05/2019 10:20

【聚焦數據】人行：４月末社會融資規模存量按年增１０﹒４％

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，初步統計，４月末社會融資規模存量為
２０９﹒６８萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒４％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１４１﹒８５萬億元，同比增長１３﹒５％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１５萬億元，同比下降１３﹒３％；委託貸款餘
額為１２﹒０３萬億元，同比下降１０﹒９％；信託貸款餘額為７﹒８９萬億元，同比下降
７﹒７％；未貼現的銀行承兌匯票餘額３﹒９７萬億元，同比下降１５﹒６％；企業債券餘額為
２１﹒１２萬億元，同比增長１０﹒５％；地方政府專項債券餘額為７﹒９７萬億元，同比增長
４１﹒４％；非金融企業境內股票餘額為７﹒０９萬億元，同比增長３﹒８％。
　　從結構看，４月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６７﹒７％，
同比高１﹒９個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１％，同比低０﹒３個
百分點；委託貸款餘額佔比５﹒７％，同比低１﹒４個百分點；信託貸款餘額佔比３﹒８％，同
比低０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒９％，同比低０﹒６個百分點；企業
債券餘額佔比１０﹒１％，與上年同期持平；地方政府專項債券餘額佔比３﹒８％，同比高
０﹒８個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒４％，同比低０﹒２個百分點。（ｗｌ）

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