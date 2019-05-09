【ＦＯＣＵＳ】貴豬來襲ＣＰＩ未見頂，反制或再祭匯率牌

【ＦＯＣＵＳ】國家統計局周四（９日）公布，內地４月ＣＰＩ、ＰＰＩ分別錄２﹒５％

（預期２﹒５％）、０﹒９％（預期０﹒６％），同比環比漲幅皆擴大。隨著食品通脹恐未見頂

，疊加去年低基數，ＣＰＩ年內「破３」料是大概率。

另一邊廂，中國商務部放言將對美國可能的上調關稅採取「必要反制」，自年初以來的人幣

強勢或已逆轉，人幣中間價周四刷新近３個月低。目前，美元兌離岸人幣波林格上行通道業已成

形，初始目標為６﹒８０１５，隨後是２００日移動均線切入位６﹒８２５９。



＊通脹未來恐破３，緊惕油價再衝高＊



內地４月ＣＰＩ同比漲幅較３月的２﹒３％擴大錄半年高，環比亦由降轉升，但料高位未現

。鑒於農業部較早時引述專家預計，下半年內地豬肉價格同比漲幅恐逾７０％，因非洲豬瘟肆虐

，意味人人都將捱貴豬。據推算，豬肉價格明年１月或攀升至每公斤３３元人幣，超過２０１６

年５月時２９﹒９元人幣的前高點，屆時ＣＰＩ大概率升逾政府設定的３％目標。

另一不可忽略的因素就是油價，美國近期與伊朗關係劍拔弩張，又在委內瑞拉攪局，加上國

務卿蓬佩奧周二（７日）臨時取消赴德行程罕有造訪伊拉克，而上述三國皆為中國原油主要供應

國，高盛就預料布油未來數月將測試每桶７０－７５美元區間。

無獨有偶，中國４月原油進口量高達４３７３萬噸，即每日１０６８萬桶，創２０１０年以

來新高。分析認為，新高的背後原因是，伊朗３月對中國的原油日產量升至８０６４５２桶的６

個月最高水平，並趕在５月２日美國制裁豁免到期前抵達中國。



＊人仔試７將成共識？下月Ｇ２０見真章＊



通脹迷霧似起，加上外媒最新引述知情人士稱，侵侵反檯的導火線是上周五（３日）華府收

到北京的外交文件，顯示中方對近１５０頁、共分７章的貿易協議草案逐章刪除「藉由修改法律

解決貿易衝突」的相關承諾，而＜新華社＞周四（８日）發表時評稱，「中方在原則問題上絕不

妥協」，雙方或難避「邊加關稅邊談判」的情境。

野村預期，中國最終會進行報復，美元兌離岸人幣回升且試探７﹒０將成為共識。瑞銀則指

，如美國將２０００億美元中國商品的關稅從１０％上調至２５％，人幣兌美元可能逼近７﹒０

的關鍵水平；如對全部中國進口商品加徵２５％關稅，人幣兌美元可能跌至７﹒２。

事實上，自去年４月華府發布第一輪５００億美元加徵關稅清單，至去年１２月「習特會」

宣布休戰，人幣兌美元月平均匯率下跌正好接近１０％，似乎正好抵銷抵銷第二輪加徵關稅的

１０％。而自侵侵上周日（５日）發推，離岸人幣周四一度再跌穿６﹒８２，跌回１月初時的水

平。

一直對國際油價舞高弄低的侵侵會否在對華「關稅牌」外再打「通脹牌」，而中國又會否以

「匯率牌」還擊？值得留意的是，今次鶴叔赴美未冠「主席特使」頭銜，此是否是為倘若此論談

判破裂，習特借下月大阪Ｇ２０峰會迴旋留下餘地？「五窮六絕七翻身」會否應驗，屆時方見真

章。（經濟通通訊社 俞瑾）

