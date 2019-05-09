【企業盈警】華信地產（２５２）料全年溢利顯著減少或錄得虧損

《經濟通通訊社９日專訊》華信地產（００２５２）發盈警，截至３月３１日止年度業績錄

得淨虧損或溢利將顯著減少，主因投資物業公平價值變動產生之溢利減少約７９％外，嘗試把旗

下酒店業務分拆，及於聯交所ＧＥＭ獨立上市所產生之分拆費用增加約１﹒２４倍，加上聯營公

司Ｔｉｔａｎ Ｄｒａｇｏｎ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ權益減值虧損

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該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）

