《經濟通通訊社９日專訊》泓盈控股（０１７３５）發盈警，預期截至３月３１日止年度錄
得淨虧損約１０００萬元，而去年度則錄得純利約１０７０萬元。
該集團指，預計淨虧損主因直接成本增加導致毛利減少，其中窩打老道項目出現訂單變更而
進行額外工程，惟該集團仍與相關客戶就該等訂單變更的金額進行磋商，的香島道項目工程受建
築計劃變動而導致完工期延長，加上賈炳達道、窩打老道及流浮山項目的建造工程比預期複雜而
產生額外費用。
該集團預期於６月初公布業績。（ｗｈ）
09/05/2019 08:07
【企業盈警】泓盈控股（１７３５）料全年錄得淨虧損１０００萬元
《經濟通通訊社９日專訊》泓盈控股（０１７３５）發盈警，預期截至３月３１日止年度錄
得淨虧損約１０００萬元，而去年度則錄得純利約１０７０萬元。
該集團指，預計淨虧損主因直接成本增加導致毛利減少，其中窩打老道項目出現訂單變更而
進行額外工程，惟該集團仍與相關客戶就該等訂單變更的金額進行磋商，的香島道項目工程受建
築計劃變動而導致完工期延長，加上賈炳達道、窩打老道及流浮山項目的建造工程比預期複雜而
產生額外費用。
該集團預期於６月初公布業績。（ｗｈ）
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