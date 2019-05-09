【企業盈警】泓盈控股（１７３５）料全年錄得淨虧損１０００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》泓盈控股（０１７３５）發盈警，預期截至３月３１日止年度錄

得淨虧損約１０００萬元，而去年度則錄得純利約１０７０萬元。

該集團指，預計淨虧損主因直接成本增加導致毛利減少，其中窩打老道項目出現訂單變更而

進行額外工程，惟該集團仍與相關客戶就該等訂單變更的金額進行磋商，的香島道項目工程受建

築計劃變動而導致完工期延長，加上賈炳達道、窩打老道及流浮山項目的建造工程比預期複雜而

產生額外費用。

該集團預期於６月初公布業績。（ｗｈ）

