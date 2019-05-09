《日入而息》內地新增貸款遜預期，本港再發４虛擬銀行牌，港股挫

《今天重點》﹡中美貿易談判陰霾重重，港股下挫近７００點，兩日跌逾千點

﹡人行４月新增貸款遜預期，，人民幣失守６﹒８２

﹡金管局向平安壹帳通、螞蟻商家服務、貽豐及洞見金融發虛擬銀行牌

﹡李澤楷：貿戰造成兩敗俱傷局面，不會大量投入５Ｇ業務

﹡國泰重塑品牌，收購香港快運續推進

﹡舜宇光學上月手機鏡頭出貨量按年升６０％



《即日市況》﹡中美貿戰恐升級，港股瀉６９２點報２８３１１，兩日累挫逾千點



《深滬股市》﹡滬指收跌１﹒５％，觀望中美貿易磋商成交再縮水



《美元匯價》﹡美若對歐洲祭汽車關稅，將續打壓歐元區經濟；歐元最新報１﹒１１９０

╱１﹒１１９３，日圓最新報１０９﹒８５╱８８



《公司業績》﹡日清食品（０１４７５）上季純利升２５％至９１６８萬，不派息

﹡華虹半導體（０１３４７）首季純利升１８％至４７４６﹒６萬美元

﹡東方證券（０３９５８）４月虧轉盈，淨利潤逾１億元人民幣



《公司資訊》﹡ＭＥＧＡＥＸＰＯ（０１３６０）突然宣布停牌，此前遭沽空機構發表報告

狙擊

﹡九倉（００００４）今年將審慎買地，或考慮出售資產進行回購

﹡ＪＢＢ（０１９０３）公開超購０﹒２倍，下限１﹒１８元定價

﹡李澤楷稱評論虛擬銀行盈利言之過早，不會大量投入５Ｇ業務

﹡沽空機構狙擊Ｍｅｇａ Ｅｘｐｏ（０１３６０），稱股份零價值

﹡茂宸（００２７３）附屬修訂出售澳洲乳製品商協議，總作價５５００萬美

元

﹡修身堂（０８２００）擬股份「八合一」

﹡國際精密（００９２９）向多家財務公司借入最多４億元

﹡捷榮（０２１１９）擬推港式咸檸梳打，攻中港星馬市場

﹡現代美容（００９１９）投資電子名片ｉｃｏｎＸ，長遠有意上市

﹡第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ上季純利跌３％至６７﹒０８

億披索

﹡雅各臣（０２６３３）股東架構變動，雲南白藥集團將吸收合併白藥控股

﹡銀合控股（０８２６０）以４８２３萬元人民幣收購內地保險培訓公司

﹡恆生（０００１１）派息需視乎今年業績表現，冀維持漸進派息政策

﹡弘陽地產（０１９９６）４月合約銷售額為５７億人民幣

﹡小米（０１８１０）及尚乘合資公司獲發牌，將在６個月內上線服務



《國企紅籌》﹡中國民航信息（００６９６）訂四項技術服務協議，涉８０４２萬元人民幣



《神州民企》﹡好孩子（０１０８６）首季度收入按年微跌１﹒３％

﹡龍湖（００９６０）４月合同銷售額按年升３５％，首四個月升９％

﹡海信家電（００９２１）向浦發銀行購理財產品，涉８０００萬人民幣

﹡長汽（０２３３３）４月汽車銷量按年升近３％，首四月銷量則升９％



《中國要聞》﹡內地４月ＣＰＩ續漲至２﹒５％，符合預期

﹡內地４月ＰＰＩ漲０﹒９％勝預期，今年以來高位

﹡報告指首季全國居民購房槓桿率連降８季後首回升

﹡工信部擬加大政策協調，鼓勵外企參與超高清視頻產業

﹡成都取得２０２５年世界運動會舉辦權

﹡京東關閉墨爾本辦公室，或撤出澳洲及新西蘭市場

﹡發改委表示嚴禁以各種名義違規新增鋼鐵冶煉產能

﹡Ａ股野蠻人海銀系陷停擺疑雲，子公司官網無法打開

﹡中煙國際展開預路演，預計集資至少７﹒８億元

﹡人行今日不開展逆回購操作，零投放零回籠；４月末Ｍ２增８﹒５％符預期

，Ｍ１增２﹒９％；４月末社會融資規模存量按年增１０﹒４％；４月社會

融資規模增１﹒３６萬億人幣，低預期；４月新增貸１﹒０２萬億元，遜預

期

﹡深圳擬修訂前海條例，將設立理事會並擁獨立財政權

﹡華為發布旗下首款升降鏡頭手機，售價約２１００元人民幣

﹡中哈第二屆地方合作論壇下周三舉行

﹡北京失業保險金每檔上調１７０元

﹡能源局局長章建華見美國切尼爾能源公司總裁

﹡商務部表示出口面臨下行壓力，全面貫徹各項穩外貿部署；將盡快出台電子

商務法配套規則；中方有能力維護自身利益，已做好應對準備；美方貼標簽

中方「被承諾」很多，不屈從壓力；對美歐無縫鋼管徵收反傾銷進行期終復

審調查

﹡上交所施東輝稱貿易戰下科創板可助力硬核科技企業

﹡中鐵工業表示加強品牌建設，需優化制度環境

﹡五糧液表示３月產品升級換代，堅決清理高仿產品

﹡吳天海稱中美貿易談判前景未明，現時「見步行步」

﹡美國大豆協會發公告敦促美政府迅速與中國達成協議

﹡美國化學理事會公開聲明反對提高對華關稅

﹡美國多個行業協會紛發聲明，反對美政府對華升級關稅

﹡外交部表示不清楚中美貿談中是否涉及孟晚舟案；中美經貿磋商達成互利雙

贏結果符合雙方利益

﹡劉鶴訪美展貿易磋商，鮑威爾致詞，美國公布ＰＰＩ

﹡深交所表示服務國家能源集團利用資本市場做大做強

﹡三部委發布煤炭工作要點：推動大型煤炭企業強強聯合



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒７％，報１０７３３﹒６７點

﹡郭台銘稱若當選擬將整個台灣企業帶去美國；計劃將部分內地生產線移到高

雄



《其他消息》﹡容偉業、袁智駒涉暴動等罪，二人均被判監３年

﹡劉夢熊企圖妨礙司法公正罪終極上訴被駁回

﹡民陣將於明晚集會聲援民主派，促撤回修例

﹡林鄭月娥稱當年逃犯條例刻意剔出中國等言論全是廢話；對有人的極端言論

而挑起中港矛盾感痛心遺憾；會請財政司及金管局跟進加強保障個人信貸信

息；對醫委會投票結果感安慰；暫未擬設新醫學院

﹡胡志偉批毀中港防火牆，林鄭稱條例原可訂定中港移交

﹡毛孟靜斥林鄭說謊，梁君彥批毛言論冒犯，會議現暫停；恢復會議後梁君彥

決定驅逐毛孟靜，並指裁決不容辯論

﹡郭家麒稱應立刻撒回修訂，否則香港永無寧日

﹡麥美娟稱希望立會可在本會期內展開譴責許智？的研訊

﹡劉怡翔冀與英國合作推動綠色金融，並就不同金融服務範疇合作

﹡涂謹申稱望國家領導人指示部委和港府提交評估報告

﹡行管會將於２０日處理保安員稱被秘書處政治打壓一事

﹡李澤楷稱貿易戰兩敗俱傷，惟大灣區將有利香港經濟

﹡金管局向螞蟻商家服務及平安壹帳通等４家機構發牌

﹡香港與東盟自由貿易協定生效

﹡深股通額度全日流走１２億元，５月陸股通流走１７４億；滬股通額度流走

４１億元，外資陸股通走資近５７億

﹡按證公司表示暫未有新增客戶目標，料保單逆按計劃有一定需求

﹡啟德舊跑道商業╱酒店地明截標，估值最高１１２億元

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