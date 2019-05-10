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即市新聞

10/05/2019 07:46

《日出而作》道指跌幅收窄至１３８點，友邦季度新業務價值創新高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５８２８．３６　跌　１３８．９７點╱０．５４％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８７０．７２　跌　　　８．７０點╱０．３０％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９１０．５９　跌　　３２．７３點╱０．４１％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２０７．４１　跌　　６３．５９點╱０．８７％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９７３．９２　跌　２０６．０１點╱１．６９％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３１３．１６　跌　１０４．４３點╱１．９３％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．８０，歐元兌美元１．１２２２

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