《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８２８．３６ 跌 １３８．９７點╱０．５４％
標普５００ ２８７０．７２ 跌 ８．７０點╱０．３０％
納斯達克 ７９１０．５９ 跌 ３２．７３點╱０．４１％
倫敦富時１００ ７２０７．４１ 跌 ６３．５９點╱０．８７％
法蘭克福ＤＡＸ １１９７３．９２ 跌 ２０６．０１點╱１．６９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１３．１６ 跌 １０４．４３點╱１．９３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．８０，歐元兌美元１．１２２２
10/05/2019 07:46
《日出而作》道指跌幅收窄至１３８點，友邦季度新業務價值創新高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８２８．３６ 跌 １３８．９７點╱０．５４％
標普５００ ２８７０．７２ 跌 ８．７０點╱０．３０％
納斯達克 ７９１０．５９ 跌 ３２．７３點╱０．４１％
倫敦富時１００ ７２０７．４１ 跌 ６３．５９點╱０．８７％
法蘭克福ＤＡＸ １１９７３．９２ 跌 ２０６．０１點╱１．６９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１３．１６ 跌 １０４．４３點╱１．９３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．８０，歐元兌美元１．１２２２
|國際動態10/05/2019
英哈里王子愛兒 取名Archie
|生財有道09/05/2019
《盤後部署》中美談判明日最關鍵 港股或需下試27500點
|生財有道09/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊400元阻力仍較大
|FOCUS09/05/2019
【FOCUS】貴豬來襲CPI未見頂 反制或再祭匯率牌
|國際動態09/05/2019
Uber周五上市前 司機罷工爭福利
|生財有道08/05/2019
港交所首季滬深港通收入創季度新高 大摩籲增持目標340元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰