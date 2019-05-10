【企業盈喜】火岩控股（８３４５）料首季收入及溢利按年增逾六成

《經濟通通訊社１０日專訊》火岩控股（０８３４５）公布，預料截至２０１９年３月３１

日止三個月，首季收入及溢利按年均增加超過６０％，主要因為往期商業化推出的多款新遊戲系

列持續獲得良好的反響，使整體收溢大幅上升。

公司預計首季業績將本月中旬前公布。（ａｌ）

