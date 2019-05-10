《經濟通通訊社１０日專訊》火岩控股（０８３４５）公布，預料截至２０１９年３月３１
日止三個月，首季收入及溢利按年均增加超過６０％，主要因為往期商業化推出的多款新遊戲系
列持續獲得良好的反響，使整體收溢大幅上升。
公司預計首季業績將本月中旬前公布。（ａｌ）
10/05/2019 08:49
【企業盈喜】火岩控股（８３４５）料首季收入及溢利按年增逾六成
《經濟通通訊社１０日專訊》火岩控股（０８３４５）公布，預料截至２０１９年３月３１
日止三個月，首季收入及溢利按年均增加超過６０％，主要因為往期商業化推出的多款新遊戲系
列持續獲得良好的反響，使整體收溢大幅上升。
公司預計首季業績將本月中旬前公布。（ａｌ）
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