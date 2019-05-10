《經濟通通訊社１０日專訊》全球最大啤酒生產商百威英博（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－
Ｂｕｓｃｈ ＩｎＢｅｖ）擬分拆百威亞太控股在港上市，包含集團亞太區業務，今日已在港交
所上載初步招股文件，摩通及大摩為聯席保薦人。市場消息指出，其計劃在８月份掛牌，集資額
或高達３９０億元。
據初步招股文件，百威亞太控股截至２０１８年１２月底止收入為８４﹒５９億美元，上升
８﹒５９％，毛利４６﹒６７億美元增長７﹒５６％，淨利１４﹒０８億美元上升３０﹒５％。
（ｅｃ）
10/05/2019 11:41
【新股上市】百威英博分拆百威亞太在港上市，已上載初步招股文件
《經濟通通訊社１０日專訊》全球最大啤酒生產商百威英博（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－
Ｂｕｓｃｈ ＩｎＢｅｖ）擬分拆百威亞太控股在港上市，包含集團亞太區業務，今日已在港交
所上載初步招股文件，摩通及大摩為聯席保薦人。市場消息指出，其計劃在８月份掛牌，集資額
或高達３９０億元。
據初步招股文件，百威亞太控股截至２０１８年１２月底止收入為８４﹒５９億美元，上升
８﹒５９％，毛利４６﹒６７億美元增長７﹒５６％，淨利１４﹒０８億美元上升３０﹒５％。
（ｅｃ）
|FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
|生財有道10/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股仍可企穩二萬八
|國際動態10/05/2019
英哈里王子愛兒 取名Archie
|生財有道09/05/2019
《盤後部署》中美談判明日最關鍵 港股或需下試27500點
|生財有道09/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊400元阻力仍較大
|FOCUS09/05/2019
【FOCUS】貴豬來襲CPI未見頂 反制或再祭匯率牌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰