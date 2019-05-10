【新股上市】百威英博分拆百威亞太在港上市，已上載初步招股文件

《經濟通通訊社１０日專訊》全球最大啤酒生產商百威英博（Ａｎｈｅｕｓｅｒ－

Ｂｕｓｃｈ ＩｎＢｅｖ）擬分拆百威亞太控股在港上市，包含集團亞太區業務，今日已在港交

所上載初步招股文件，摩通及大摩為聯席保薦人。市場消息指出，其計劃在８月份掛牌，集資額

或高達３９０億元。

據初步招股文件，百威亞太控股截至２０１８年１２月底止收入為８４﹒５９億美元，上升

８﹒５９％，毛利４６﹒６７億美元增長７﹒５６％，淨利１４﹒０８億美元上升３０﹒５％。

（ｅｃ）

