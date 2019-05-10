１２時關稅生效大限接近，港股升幅收窄至１０６點報２８４１７

《經濟通通訊社１０日專訊》美國對華加徵關稅大限逼近，港股彈高逾５００點後升幅顯著

收窄，目前僅升約１００點。

港股今早高開１５１點報２８４６２，隨後最多走高至５２２點，見２８８３３。不過，考

慮到美國對２０００億美元中國貨品調高徵稅稅率至２５％的限期，將於香港時間今日中午１２

時起生效，投資者紛紛趁高位沽貨，拖累港股升幅顯著收窄。現時，恆生指數報２８４１７，升

１０６點或升０﹒３７％，暫主板成交５５０﹒６１億元。國企指數報１０８９４，升０﹒４６

％或升４９點。

Ａ股走勢相若，滬綜指升幅收窄至１﹒２３％，報２８８５，成交１２２８億元人民幣。深

成指則升１﹒６５％，報９０２６點，成交１５９２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６％，報６６﹒８５元；港交所（００３８８）反

彈０﹒８１％，報２５０元；騰訊（００７００）揚１﹒２８％，報３８０﹒４元；中移動

（００９４１）電訊業務經營申請遭美國否決，股價走低０﹒９６％，報７２﹒０５元；友邦（

０１２９９）績差，逆市跌１﹒６１％，報７６﹒４元。



表列十大升跌幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ９０﹒１５元 升４﹒７０％

中生製藥（０１１７７） ７﹒２５元 升３﹒１３％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒５０元 升２﹒４３％

石藥集團（０１０９３） １３﹒８０元 升２﹒０７％

申洲國際（０２３１３） １０１﹒５０元 升１﹒７５％



恆安國際（０１０４４） ６６﹒４５元 跌２﹒５７％

中國旺旺（００１５１） ６﹒０８元 跌２﹒４１％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒４５元 跌１﹒５５％

交通銀行（０３３２８） ６﹒１４元 跌０﹒９７％

中信股份（００２６７） １０﹒９０元 跌０﹒９１％

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