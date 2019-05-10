【嚟緊炒Ｄ乜】九興控股業績具復甦概念，除息前博炒上１５元

《嚟緊炒Ｄ乜》中美貿易戰再次陰霾密布，港股難免下挫。雖然鞋履製造商九興控股

（０１８３６）的產品主要出口往美國，但該公司一再表明全球貿易摩擦並未對集團營運帶來影

響，目前該公司股價借勢調整，具有趁低吸納價值。

九興控股２０１９年３月底止第一季業績不俗，綜合收入約３﹒１２６億元（美元．下同）

，較去年同期增長約６﹒１％。增長動力主要來自製造業務收入增長６﹒９％。收入增長主要受

惠於時尚運動鞋履產品接單暢旺、時尚鞋履產品訂單增加，以及休閒鞋履業務表現穩定。該公司

指出，第一季的估計綜合溢利也較去年同期顯著增加，因為去年同期的基數低，而且受惠於產品

平均售價與出貨量同時上升、生產效率輕微提升，越南新製造設施產能提升、從中國往東南亞重

新配置產能以致成本結構改善。



＊全球高檔鞋履市場佔有一席位＊



九興控股為鞋履製造商，產品以女裝時尚鞋履為主，並且製造休閒鞋履及時尚運動鞋履。客

戶包括Ｃｏａｃｈ、Ｃｏｌｅ Ｈａａｎ、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｏｒｓ及Ｔｏｒｙ Ｂｕｒｃｈ

等時尚鞋履品牌擁有人，以及Ｃｌａｒｋｓ、Ｍｅｒｒｅｌｌ、Ｎｉｋｅ、Ｏｆｆ－

Ｗｈｉｔｅ、Ｒｏｃｋｐｏｒｔ、Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ、Ｕｎｄｅｒ Ａｒｍｏｕｒ及ＵＧＧ

等運動及休閒鞋品牌的擁有人。該公司也為多個高檔時尚品牌設計、開發及製造鞋履。該公司的

產品在２０１８年的全球高檔鞋履市場的佔有率升１個百分點至約１１﹒０％。

該公司２０１８年全年度業績顯示盈利能力改善。該公司年度收入上升０﹒７％至１５﹒９

億元，時尚鞋履產品收入佔總收入的３６﹒４％，休閒鞋履及時尚運動鞋履則分別佔２８﹒７％

及３２﹒１％，自有品牌產品零售則佔總收入２﹒８％。來自北美及歐洲的收入分別佔總收入的

５１﹒１％及２９﹒２％，其次為中國（包括香港）（佔１０﹒０％）、亞洲（中國除外）（佔

６﹒４％）及其他地區（佔３﹒３％）。毛利及經營利潤因生產效率提高而於２０１８年下半年

穩步回升。２０１８年毛利上升２﹒６％至２﹒８億元，而股東應佔溢利則增長５﹒６％至

６５５０萬元。倘撇除一次性項目合共４２９０萬元，該公司的經調整經營利潤增長３５﹒０％

至約１﹒１１億元。經調整經營利潤指不包括融資成本、稅項開支及一次性項目（主要包括遣散

、關閉及減值費）的經營利潤。該公司的經調整純利更增長３６﹒７％至１﹒０５億元。

２０１８年經營業務所產生的現金由２０１７年４５６０萬元增加至９４６０萬元。２０１８年

的資本回報率為７﹒９％，而不包括一次性項目的資本回報率為１２﹒９％。



＊業務多元發展，進軍手袋市場＊



從以上業績可見，九興控股似乎具有復甦概念。在２０１５年，九興的收入約１７﹒７億元

，股東應佔溢利則約１﹒２億元，但自２０１６年起，北美及歐洲的零售環境疲弱以及消費趨勢

出現變化，影響該公司的休閒鞋履產品需求顯著下跌，股東應佔溢利逐步下跌，於２０１７年下

挫至６１９６萬元。該公司自２０１６年起重組業務，今年似乎正式進入收成期。該公司在

２０１７年完成減持中國零售業務的權益至４０％，投放較多資源於製造業務，致力提高利潤率

。該公司陸續把位於中國的產能重新調配至東南亞地區以提高生產效率並節省成本，２０１８年

內關閉了兩間中國工廠。該公司同時加大越南新製造設施的產能，該設施專門製造時尚運動產品

，並提升產品組合。雖然２０１８年中美貿易關係轉差、匯率波動，兩名客戶（Ｎｉｎｅ

Ｗｅｓｔ及Ｒｏｃｋｐｏｒｔ）於美國進入第１１章破產保護階段，盈利竟然未受嚴重影響。現

在高檔時尚品牌鞋履出現注入運動元素的趨勢，九興控股既生產高檔時尚鞋履產品，又生產運動

鞋，處於極佳形勢。該公司正開始多元化發展業務，進軍手袋市場，並定位為向高檔客戶供應皮

革產品之整合方案供應商。



＊股息４５港仙本月２３日除淨＊



九興控股今年正式改由較年輕的管理人員管理，創辦人調任非執行董事。該公司在２０１８

年聘請了新的投資者關係主管，新管理層上場後作風或會較以往進取，證券界可能會重估該公司

的價值。

九興控股今年受惠於業績轉好而股價回升，從１０元以下的水平一度升上１４港元的水平。

該公司已宣布派發末期息４５港仙，將於５月２３日除淨，除淨前股價有機會再創高位，有望升

近１５港元的水平。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列九興（０１８３６）及部分同業股價表現：



股份 去年第四季以來 今年以來 本季以來

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九興控股（０１８３６） ＋９８﹒９％ ＋４９﹒６％ ＋１７﹒８％

李寧 （０２３３１） ＋７９﹒７％ ＋５８﹒３％ ＋ ８﹒０％

安踏體育（０２０２０） ＋４３﹒１％ ＋４３﹒１％ ＋ ０﹒４％

裕元集團（００５５１） ＋１２﹒２％ － ２﹒６％ － ９﹒６％

寶勝國際（０３８１３） ＋１０﹒３％ ＋１３﹒９％ ＋ １﹒２％

特步國際（０１３６８） ＋ ７﹒１％ ＋１４﹒３％ －１３﹒９％



股指

恆生指數 ＋ ２﹒５％ ＋１０﹒２％ － １﹒９％

國企指數 － １﹒０％ ＋ ７﹒８％ － ４﹒１％

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表列九興（０１８３６）業績表現：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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營業額 １５﹒８９億 １５﹒７７億 １５﹒５１億

（＋０﹒７２％） （＋１﹒７０％） （－１２﹒３７％）



毛利 ２﹒７７億 ２﹒７０億 ２﹒９１億

（＋２﹒５６％） （－７﹒００％） （－２１﹒８２％）



股東應佔溢利 ６５４５﹒５萬 ６１９５﹒５萬 ８１５７﹒７萬

（＋５﹒６５％） （－２４﹒０５％） （－３２﹒６１％）



每股派息 ７５港仙 ６０港仙 ７０港仙

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年結日：１２月３１日

貨幣：美元

