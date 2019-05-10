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即市新聞

10/05/2019 09:24

中美會談港股高開１５１點報２８４６２點，國指升８５點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國增收關稅將於香港時間今日中午起生效，市場期望中方赴
美會談能有所進展，亞洲股市今早輕微反彈，日經漲５２點，首爾指數升８點。港股方面則高開
１５１點，連跌數日的舜宇（０２３８２）大幅高開近９％，而在中美擁有業務的萬洲國際
（００２８８）則反彈近５％；另外，友邦（０１２１１）首季新業務價值按年升１４％遜預期
，股價則低開逾２％。
　　恆生指數開報２８４６２，升１５１點或升０﹒５３％，主板成交４６﹒１３億元。國企指
數開報１０９３０點，升８５點或０﹒７８９％。
　　匯控（００００５）升０﹒９％，報６７﹒０５元；港交所（００３８８）升１﹒２１％，
報２５１元；騰訊控股（００７００）升０﹒４８％，報３７７﹒４元；中國移動（００９４１
）跌０﹒６９％，報７２﹒２５元；友邦保險（０１２９９）跌２﹒０６％，報７６﹒０５元。
　　十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　９３﹒６０元　　　升８﹒７１％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒００元　　　升４﹒８５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒１８元　　　升２﹒１３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒４０元　　　升２﹒０８％
　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒７８元　　　升２﹒０７％
　　中海油　（００８８３）　　１３﹒６０元　　　升１﹒９５％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒６８元　　　升１﹒８６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４６﹒７５元　　　升１﹒８５％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５４﹒４０元　　　升１﹒７８％
　　石藥集團（０１０９３）　　１３﹒７６元　　　升１﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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