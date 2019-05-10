中美會談港股高開１５１點報２８４６２點，國指升８５點

《經濟通通訊社１０日專訊》美國增收關稅將於香港時間今日中午起生效，市場期望中方赴

美會談能有所進展，亞洲股市今早輕微反彈，日經漲５２點，首爾指數升８點。港股方面則高開

１５１點，連跌數日的舜宇（０２３８２）大幅高開近９％，而在中美擁有業務的萬洲國際

（００２８８）則反彈近５％；另外，友邦（０１２１１）首季新業務價值按年升１４％遜預期

，股價則低開逾２％。

恆生指數開報２８４６２，升１５１點或升０﹒５３％，主板成交４６﹒１３億元。國企指

數開報１０９３０點，升８５點或０﹒７８９％。

匯控（００００５）升０﹒９％，報６７﹒０５元；港交所（００３８８）升１﹒２１％，

報２５１元；騰訊控股（００７００）升０﹒４８％，報３７７﹒４元；中國移動（００９４１

）跌０﹒６９％，報７２﹒２５元；友邦保險（０１２９９）跌２﹒０６％，報７６﹒０５元。

十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ９３﹒６０元 升８﹒７１％

萬洲國際（００２８８） ８﹒００元 升４﹒８５％

中生製藥（０１１７７） ７﹒１８元 升２﹒１３％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒４０元 升２﹒０８％

吉利汽車（００１７５） １３﹒７８元 升２﹒０７％

中海油 （００８８３） １３﹒６０元 升１﹒９５％

中國人壽（０２６２８） １９﹒６８元 升１﹒８６％

瑞聲科技（０２０１８） ４６﹒７５元 升１﹒８５％

銀河娛樂（０００２７） ５４﹒４０元 升１﹒７８％

石藥集團（０１０９３） １３﹒７６元 升１﹒７８％

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（ｕｌ）

