《盤後部署》港股料先下試二萬八關口，騰訊業績左右後市走勢

《經濟通通訊社１０日專訊》港股今日表現反覆，今早市場憧憬中美能就貿易爭議達成共識

，令港股於昨日急瀉近七百點後見反彈，高開１５１點報２８４６２點，其後多隻受貿易戰影響

的股份均有資金「撈底」，支持恆指其後升幅擴大至最多５２２點。惟至中午，美國如期上調中

國貨品關稅，港股午後最多倒插１０７點見２８２０３，惟及後跌勢未見擴大，未幾Ａ股拗腰向

上，有傳國家隊入市買賣Ａ股，港股自然受帶動，加上資金走入騰訊（００７００）為大市帶來

支持，令港股再度發力轉跌為升。港股最終收報２８５５０，升２３９點或０﹒８５％，全日主

板成交１２５０﹒３４億元增加２﹒６６％。國指收報１０９３１，升０﹒７９％或升８５點。

Ａ股方面，上證收報２９３９，升８８點或升３﹒１０％，全日成交２７４１﹒７６億元人

民幣。



＊留意聯儲局息口口徑，啟示新興市場資金流動＊



美國今日正午如期向中國提高２０００億美元中國貨品關稅，亦將於今晚繼續貿易談判。中

國商務部在美國調高關稅後，已即時表明會推出反制措施。另外，美國最新公布３月對中國貿易

數據，顯示對華逆差降至５年新低，下降１６﹒２％至２０７億美元，其中因包括大豆在內的對

華出口大幅增長，而自中國的進口減少６﹒１％，對中國的出口急增２３﹒６％。相關數據或進

一步顯示美國在貿易談判的優勢。

事實上，美股在中美貿戰中表現亦「硬淨」，而中港兩地則見連番跌勢。今輪港股升浪由中

美關係轉好及聯儲局「轉鴿」兩大因素支持，現時中美貿易談判惡化，已令港股由三萬點高位急

瀉。早前美國公布上一份議息聲明中，表示核心通脹進一步放緩，而今晚美國將公布４月核心

ＣＰＩ（消費者物價指數）數據，若相關數據有變，或影響儲局貨幣政策取向，投資者不可不留

意。目前市場預料美國４月ＣＰＩ升幅０﹒４％與３月一樣，而核心ＣＰＩ漲０﹒２％。

現時市場資金雖然有走入黃金、債券及日圓等避險工具，其中美債孳息曲線再倒掛，為３月

以來首次，但美匯指數亦高企９７的水平，昨日收跌０﹒１９％，報９７﹒４１。在中港兩地股

市疲弱下，資金或選擇走入美股，事實上，據《彭博》數據顯示，環球股市在本周首３個交易日

共蒸發市值大概１﹒４萬億美元，其中以新興市場，特別是亞洲跌勢相對較大，累挫近３％。



＊騰訊下周三公布首季業績，盈利料升逾１１％＊



騰訊將於下周三（１５日）公布首季度業績，現時綜合多間券商的數據顯示，騰訊非通用會

計準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）首季純利介乎１７１﹒７４億至２１１億人民幣，由按年減少

６﹒２％至增加１５﹒２％，中位數為２０３﹒７６億人民幣，按年增加１１﹒３％，而去年首

季升幅為２９％，相關增長主要由於網絡遊戲所帶動。

近日，騰訊推新版「食雞」《和平精英》，該遊戲與《絕地求生》相似並已獲內地當局審批

。該手遊可保留舊有玩家於《絕地求生》的遊戲數據並允許玩家「課金」，料可成為騰訊未來的

收入增長來源，惟相關數據未能於今次業績報告中顯示。暫時由上年尾至今，自內地當局恢復審

批至今騰訊有多隻遊戲獲審批，料對今年騰訊首季業績帶來支持，而若騰訊業績理想，料更可為

港股帶來反彈助力。



＊港股短期走勢未見樂觀，十天線料穿五十天線＊



技術走勢上，港股今日本來有機會築起「身懷六甲」的形態，即第二支陽燭的燭身完全被第

一支陰燭裹住，為短期利好的形態，惟午後突插見全日低後破壞相關形勢，港股短期走勢未見樂

觀。加上十天線（約２９３６６）繼跌穿廿天線（約２９６４４）後，有進一步再穿五十天線（

約２９３０６）的跡象，成「死亡交叉」，惟百天線（約２８１１４）現時已上破二百五十天線

（約２８００７）成「黃金交叉」，反映港股短期有走下坡的跡象，但中線仍有支持，故港股短

期或需要先下試二萬八的水平，待下周騰訊公布季績後，方有更明確的去向。（ｓｃ）

