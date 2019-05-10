《經濟通通訊社１０日專訊》英國首相文翠珊發言人表示，英國與中國在許多領域都有著穩
固的關係，但對中國大規模及廣泛的網絡入侵表示擔憂。
此前美國國務卿蓬佩奧警告英國需要改變對中國和華為的態度，稱中國對西方的威脅與前蘇
聯無疑。
此前有報道指英國將有限度地允許華為參與建設５Ｇ網絡，發言人表示，如果出現任何國家
安全問題，政府將評估風險，強調不會允許高風險的供應商參與核心５Ｇ網絡建設。（ｍｎ）
10/05/2019 08:30
【華為風波】文翠珊發言人：對中國大規模及廣泛的網絡入侵感憂慮
《經濟通通訊社１０日專訊》英國首相文翠珊發言人表示，英國與中國在許多領域都有著穩
固的關係，但對中國大規模及廣泛的網絡入侵表示擔憂。
此前美國國務卿蓬佩奧警告英國需要改變對中國和華為的態度，稱中國對西方的威脅與前蘇
聯無疑。
此前有報道指英國將有限度地允許華為參與建設５Ｇ網絡，發言人表示，如果出現任何國家
安全問題，政府將評估風險，強調不會允許高風險的供應商參與核心５Ｇ網絡建設。（ｍｎ）
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