【貿易開戰】亞特蘭大聯儲：密切關注貿易戰，加關稅或推高通脹

《經濟通通訊社１０日專訊》亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克表示，美國經濟已接近通脹走高的

臨界點，對中國進口商品提高關稅亦可能會推高物價。

博斯蒂克表示，美國上調關稅後，企業會以加價的形式轉嫁給消費者，雖然之前企業願意通

過降低利潤來消化１０％的成本，但若關稅上調至２５％則完全是另外一回事。

他續指，聯儲局將密切關注貿易戰，因這將為影響通脹前景的因素之一。（ｍｎ）

