《經濟通通訊社１０日專訊》中美兩國高級貿易談判官員在華盛頓結束首日磋商，中國國務
院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤與財長努欽在完成９０分鐘會談後，未有回應記者提問。
本輪談判預計持續兩日，此前中國被指對貿易協議草案做出大量改動，令美國總統特朗普宣
布提高對中國商品的關稅。
若今次劉鶴之行未能出現重大突破，華府將於美國東岸時間周五凌晨零時０１分起，即本港
時間今日中午，對２０００億美元中國商品的關稅將從１０％上調至２５％。（ｍｎ）
10/05/2019 09:54
【貿易開戰】中美完成首日貿易談判，特朗普新關稅即將生效
《經濟通通訊社１０日專訊》中美兩國高級貿易談判官員在華盛頓結束首日磋商，中國國務
院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤與財長努欽在完成９０分鐘會談後，未有回應記者提問。
本輪談判預計持續兩日，此前中國被指對貿易協議草案做出大量改動，令美國總統特朗普宣
布提高對中國商品的關稅。
若今次劉鶴之行未能出現重大突破，華府將於美國東岸時間周五凌晨零時０１分起，即本港
時間今日中午，對２０００億美元中國商品的關稅將從１０％上調至２５％。（ｍｎ）
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