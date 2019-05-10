【貿易開戰】中美完成首日貿易談判，特朗普新關稅即將生效

《經濟通通訊社１０日專訊》中美兩國高級貿易談判官員在華盛頓結束首日磋商，中國國務

院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤與財長努欽在完成９０分鐘會談後，未有回應記者提問。

本輪談判預計持續兩日，此前中國被指對貿易協議草案做出大量改動，令美國總統特朗普宣

布提高對中國商品的關稅。

若今次劉鶴之行未能出現重大突破，華府將於美國東岸時間周五凌晨零時０１分起，即本港

時間今日中午，對２０００億美元中國商品的關稅將從１０％上調至２５％。（ｍｎ）

