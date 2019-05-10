【貿易開戰】白宮發言人：中美代表同意美國時間周五繼續進行磋商

《經濟通通訊社１０日專訊》白宮發言人表示，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽與中國副

總理劉鶴同意，於美國時間周五上午繼續進行貿易談判。

此前中美兩國高級貿易談判官員剛在華盛頓結束首日磋商，但未有回應記者提問。

若今次劉鶴之行未能出現重大突破，華府將於美國東岸時間周五凌晨零時０１分起，即本港

時間今日中午，對２０００億美元中國商品的關稅將從１０％上調至２５％。（ｍｎ）

