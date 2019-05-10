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10/05/2019 11:21

【脫歐之後】工黨黨魁：文翠珊未就脫歐問題作出重大讓步

　　《經濟通通訊社１０日專訊》英國工黨黨魁郝爾彬表示，英國首相文翠珊政府至今尚未就英
國脫歐問題向工黨提出任何重大建議。
　　他續指，與一個即將下台的政府進行談判是相當困難，因為內閣部長都在爭奪首相一職，而
不是為達成協議而努力。
　　英國首相文翠珊發言人表示，政府及工黨仍需要做大量工作，才能就未來方向達成統一意見
，以打破國會在英國脫歐問題上的僵局。（ｍｎ）

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