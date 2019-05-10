【貿易開戰】傳美中在華盛頓的貿易談判幾乎無進展

《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述消息人士報道，在美國提高關稅的最後期限前，美

國與中國在華盛頓舉行的首日貿易談判幾乎沒有取得任何進展。

白宮稍早表示，中國副總理劉鶴與財政部長姆努欽及美國貿易代表萊特希澤，將於美國時間

周五進行第二日的談判。

由於在首日談判後白宮並未作出任何推翻加徵關稅的行動，令美國總統特朗普對２０００億

美元中國商品加徵關稅的措施已生效。（ｍｎ）

