《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述消息人士報道，在美國提高關稅的最後期限前，美
國與中國在華盛頓舉行的首日貿易談判幾乎沒有取得任何進展。
白宮稍早表示，中國副總理劉鶴與財政部長姆努欽及美國貿易代表萊特希澤，將於美國時間
周五進行第二日的談判。
由於在首日談判後白宮並未作出任何推翻加徵關稅的行動，令美國總統特朗普對２０００億
美元中國商品加徵關稅的措施已生效。（ｍｎ）
10/05/2019 12:17
【貿易開戰】傳美中在華盛頓的貿易談判幾乎無進展
《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述消息人士報道，在美國提高關稅的最後期限前，美
國與中國在華盛頓舉行的首日貿易談判幾乎沒有取得任何進展。
白宮稍早表示，中國副總理劉鶴與財政部長姆努欽及美國貿易代表萊特希澤，將於美國時間
周五進行第二日的談判。
由於在首日談判後白宮並未作出任何推翻加徵關稅的行動，令美國總統特朗普對２０００億
美元中國商品加徵關稅的措施已生效。（ｍｎ）
|FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
|生財有道10/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股仍可企穩二萬八
|國際動態10/05/2019
英哈里王子愛兒 取名Archie
|生財有道09/05/2019
《盤後部署》中美談判明日最關鍵 港股或需下試27500點
|生財有道09/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊400元阻力仍較大
|FOCUS09/05/2019
【FOCUS】貴豬來襲CPI未見頂 反制或再祭匯率牌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰