【貿易開戰】瑞信：美中仍有可能達成協議，惟需要時間可能較長

《經濟通通訊社１０日專訊》瑞信駐新加坡南亞首席投資總監Ｒａｙ Ｆａｒｒｉｓ表示，

美國與中國可能仍會達成貿易協議，但同時投資者應保持謹慎態度。

他稱，達成協議的可能性依然大於不達成協議，但在關稅上調之後，達成協議可能需要更長

的時間，而由此引發的市場波動很可能在美國及中國股市提供買入機會。（ｍｎ）

