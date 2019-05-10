《經濟通通訊社１０日專訊》瑞信駐新加坡南亞首席投資總監Ｒａｙ Ｆａｒｒｉｓ表示，
美國與中國可能仍會達成貿易協議，但同時投資者應保持謹慎態度。
他稱，達成協議的可能性依然大於不達成協議，但在關稅上調之後，達成協議可能需要更長
的時間，而由此引發的市場波動很可能在美國及中國股市提供買入機會。（ｍｎ）
10/05/2019 14:17
【貿易開戰】瑞信：美中仍有可能達成協議，惟需要時間可能較長
《經濟通通訊社１０日專訊》瑞信駐新加坡南亞首席投資總監Ｒａｙ Ｆａｒｒｉｓ表示，
美國與中國可能仍會達成貿易協議，但同時投資者應保持謹慎態度。
他稱，達成協議的可能性依然大於不達成協議，但在關稅上調之後，達成協議可能需要更長
的時間，而由此引發的市場波動很可能在美國及中國股市提供買入機會。（ｍｎ）
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