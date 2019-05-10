港股午後大幅波動先倒跌後升，現漲３００點報２８６１１

《經濟通通訊社１０日專訊》劉鶴代表團訪美惹起市場關注，港股今早一度升逾５００點並

高見２８８３３點，但受美國實施新徵收關稅影響，午市前港股升幅已見收窄，午後港股更曾倒

跌最多１０８，惟其後Ａ股拗腰，令港股再度發力轉跌為升。

個股方面，騰訊（００７００）受新「食雞」遊戲影響高走逾２％，帶動大市上揚；另外手

機設備股略有支持，舜宇（０２３８２）和瑞聲（０２０１８）現漲近５％及近３％。

現時，恆生指數報２８６１１，升３００點或升１﹒０６％，主板成交８３８﹒５４億元。

國企指數現報１０９８３點，報３８或１﹒２７５％

上證綜合指數報２９１０﹒６３，升５９點或升２﹒０９％，暫成交１８８４﹒５８億元人

民幣。深證現報１０９３０點，升８５點或０﹒７９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒６８％，報６６﹒９元；港交所

（００３８８）升０﹒９７％，報２５０﹒４元；騰訊（００７００）升２﹒１８％，報３８３

﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒２７％，報７２﹒５５元；友邦保險（０１２９９）無升

跌，報７７﹒６５元；



恆指十隻升幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ９０﹒３５元 升４﹒９４％

中生製藥（０１１７７） ７﹒３５元 升４﹒５５％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒８５元 升３﹒６５％

中海外 （００６８８） ２９﹒２５元 升３﹒７２％

瑞聲科技（０２０１８） ４７﹒２元 升２﹒８３％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒２元 升２﹒７９％

石藥集團（０１０９３） １３﹒８８元 升２﹒６６％

碧桂園 （０２００７） １１﹒９８元 升２﹒５７％

中國人壽（０２６２８） １９﹒８元 升２﹒４８％

申洲國際（０２３１３） １０２元 升２﹒２６％

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（ｕｌ）

