《異動股》萬洲（２８８）反彈逾４％，習近平致信特朗普望達協議

《經濟通通訊社１０日專訊》萬洲（００２８８）現升４﹒１９％，報７﹒９５元，盤中高

見８元；成交約４０７萬股，涉資３２５１萬元。

於中國副總理劉鶴抵達華盛頓展開關鍵一輪的貿易談判前，美國總統特朗普表示，本周仍可

能與中國達成貿易協議，不過同時亦重申對中國商品上調關稅的計劃。

特朗普又指，收到來自中國國家主席習近平的「美麗信件」，信中習近平稱大家應同心協力

，看能否有所進展。他亦指可能會與習近平通電話。

萬洲的美國業務收入佔比高達５７％，特朗普最新的說法重燃中美達成協議的希望。

花旗上日發表研究報告指，市場對萬洲國際的預期過高，其美國生豬輸出和中國包裝肉製品

業務或使投資者失望，同時尚有其他不利因素存在，如地緣政治等因素，故重申沽售評級，目標

價６﹒９４元。

恆生指數現報２８５４０，升２２９點或０﹒８１％，主板成交６５﹒１８億元。國企指數

報１０９６５，升１２０點或１﹒１１％。

上證綜合指數報２８９０，升３９點或１﹒４％，成交６８﹒０６億元人民幣。深證成份指

數報９０４３，升１６６點或１﹒８７％，成交３１﹒１７億元人民幣。



表列十大升幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇光學（０２３８２） ９０﹒９５元 升５﹒６３％

中生製藥（０１１７７） ７﹒３３元 升４﹒２７％

萬洲國際（００２８８） ７﹒９５元 升４﹒１９％

吉利汽車（００１７５） １３﹒９８元 升３﹒５６％

銀河娛樂（０００２７） ５５﹒１５元 升３﹒１８％

瑞聲科技（０２０１８） ４７﹒３５元 升３﹒１６％

中國人壽（０２６２８） １９﹒９４元 升３﹒２１％

石藥集團（０１０９３） １３﹒９２元 升２﹒９６％

碧桂園 （０２００７） １２﹒０２元 升２﹒９１％

中國平安（０２３１８） ８８﹒９５元 升２﹒６０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｌ）

