《異動股》舜宇反彈半成重上９０元關，上月手機鏡頭出貨量升六成

《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇（０２３８２）兩日累挫７﹒７２％，最新亦遭瑞信下調

目標價，由１０３元降至９８元，評級續予中性，該股今早仍隨市反彈４﹒５３％，報９０元，

盤中高見９３﹒６元；成交約８４萬股，涉資７６０３萬元，主動買盤六成。

舜宇光學公布，４月份手機鏡頭出貨量按年上升５９﹒９％，按月升３１﹒７％；手機攝像

模組出貨量按年及按月均升３６％，主要受惠於有關產品的市場份額上升。車載鏡頭出貨量亦按

年上升１５﹒７％，主要由於有關領域有較好的發展。另外，該公司在其他光電產品出貨量按年

急升５倍，因為結構光和飛行時間等３Ｄ產品出貨有所增加。

現時，恆生指數報２８５９５，升２８４點或升１﹒００％，主板成交８０﹒８４億元。上

證綜合指數報２８９１，升４０點或升１﹒４２％，成交１３０﹒８７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） ９０﹒００元 升４﹒５３％

比亞迪電子（００２８５） １３﹒３０元 升４﹒２３％

通達集團 （００６９８） ０﹒７５元 升４﹒１７％

丘鈦科技 （０１４７８） ７﹒６９元 升６﹒６６％

富智康 （０２０３８） １﹒１４元 升３﹒６４％

瑞聲科技 （０２０１８） ４７﹒２５元 升２﹒９４％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒７５元 升２﹒４６％

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（ｍｗ）

