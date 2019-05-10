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即市新聞

10/05/2019 09:35

《異動股》舜宇反彈半成重上９０元關，上月手機鏡頭出貨量升六成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇（０２３８２）兩日累挫７﹒７２％，最新亦遭瑞信下調
目標價，由１０３元降至９８元，評級續予中性，該股今早仍隨市反彈４﹒５３％，報９０元，
盤中高見９３﹒６元；成交約８４萬股，涉資７６０３萬元，主動買盤六成。
　　舜宇光學公布，４月份手機鏡頭出貨量按年上升５９﹒９％，按月升３１﹒７％；手機攝像
模組出貨量按年及按月均升３６％，主要受惠於有關產品的市場份額上升。車載鏡頭出貨量亦按
年上升１５﹒７％，主要由於有關領域有較好的發展。另外，該公司在其他光電產品出貨量按年
急升５倍，因為結構光和飛行時間等３Ｄ產品出貨有所增加。
　　現時，恆生指數報２８５９５，升２８４點或升１﹒００％，主板成交８０﹒８４億元。上
證綜合指數報２８９１，升４０點或升１﹒４２％，成交１３０﹒８７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學　（０２３８２）　　　９０﹒００元　　　升４﹒５３％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　１３﹒３０元　　　升４﹒２３％
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒７５元　　　升４﹒１７％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　　７﹒６９元　　　升６﹒６６％
　　富智康　　（０２０３８）　　　　１﹒１４元　　　升３﹒６４％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　４７﹒２５元　　　升２﹒９４％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　　３﹒７５元　　　升２﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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