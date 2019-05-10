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即市新聞

10/05/2019 17:50

【貿易開戰】銀公：不明朗因素仍存在，籲業界提高風險管理意識

　　《經濟通通訊社１０日專訊》銀行公會主席禤惠儀於例會後表示，中美貿易戰持續令前景仍
然充斥不確定性，相信在事件明朗化前，市場氣氛仍然比較敏感，不過，內地政府於早期已作好
準備，包括調整存款準備金率及推出減稅等措施，以應對貿易戰的影響，而本港亦難免受到外圍
環境影響而面臨挑戰，呼籲銀行業界提高風險管理意識，企業及個人客戶進行投資前，多衡量自
身的風險承擔能力。
　　她又指，本港首季經濟增長只有０﹒５％，主要由於受到貿易戰等因素影響，令經濟疲弱，
若果相關因素持續，將繼續影響本港經濟，但仍要取決中美貿易談判的進展，而由於談判正進行
中，仍然有較多不明朗因素，因此對第二季的貸款增長持審慎態度。
　　她又指，銀行一向有嚴謹的標準去審批客戶貸款，而由於企業目前較為審慎，觀望市場情況
，相信將對第二季貸款增長稍為有影響，但目前仍然維持年初估計今年貸款增長為低單位數的預
測。目前亦未有出現大規模違約的情況。
　　禤惠儀又指，由於外圍較為不明朗，資金轉向避免貨幣，令到人民幣轉弱，相信短期內人民
幣較以往有較大波動，但往後市況則需要視乎談判的進展。至於港元方面，資金從投資市場走向
銀行體系，因此拆息近日稍為回落，但銀行總結餘目前仍然維持在５４０億元左右，未見出現走
資的情況。（ｓｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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