【貿易開戰】銀公：不明朗因素仍存在，籲業界提高風險管理意識

《經濟通通訊社１０日專訊》銀行公會主席禤惠儀於例會後表示，中美貿易戰持續令前景仍

然充斥不確定性，相信在事件明朗化前，市場氣氛仍然比較敏感，不過，內地政府於早期已作好

準備，包括調整存款準備金率及推出減稅等措施，以應對貿易戰的影響，而本港亦難免受到外圍

環境影響而面臨挑戰，呼籲銀行業界提高風險管理意識，企業及個人客戶進行投資前，多衡量自

身的風險承擔能力。

她又指，本港首季經濟增長只有０﹒５％，主要由於受到貿易戰等因素影響，令經濟疲弱，

若果相關因素持續，將繼續影響本港經濟，但仍要取決中美貿易談判的進展，而由於談判正進行

中，仍然有較多不明朗因素，因此對第二季的貸款增長持審慎態度。

她又指，銀行一向有嚴謹的標準去審批客戶貸款，而由於企業目前較為審慎，觀望市場情況

，相信將對第二季貸款增長稍為有影響，但目前仍然維持年初估計今年貸款增長為低單位數的預

測。目前亦未有出現大規模違約的情況。

禤惠儀又指，由於外圍較為不明朗，資金轉向避免貨幣，令到人民幣轉弱，相信短期內人民

幣較以往有較大波動，但往後市況則需要視乎談判的進展。至於港元方面，資金從投資市場走向

銀行體系，因此拆息近日稍為回落，但銀行總結餘目前仍然維持在５４０億元左右，未見出現走

資的情況。（ｓｋ）

