《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國銀保監會公告，正式批准民生銀行
（０１９８８）（滬：６０００１６）發行不超過４００億元（人民幣．下同）無固定期限資本
債券，人民銀行將開展央票互換（ＣＢＳ）操作予以支持。
民生銀行是第二家獲批發行無固定期限資本債券的商業銀行，這是股份制商業銀行獲批發行
的首單此類新型資本工具。今年年初，銀保監會批准中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）發行不超過４００億元無固定期限資本債券。
10/05/2019 13:52
【駐京專電】民生銀行獲批發行４００億人幣無固定期限資本債券
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國銀保監會公告，正式批准民生銀行
（０１９８８）（滬：６０００１６）發行不超過４００億元（人民幣．下同）無固定期限資本
債券，人民銀行將開展央票互換（ＣＢＳ）操作予以支持。
民生銀行是第二家獲批發行無固定期限資本債券的商業銀行，這是股份制商業銀行獲批發行
的首單此類新型資本工具。今年年初，銀保監會批准中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）發行不超過４００億元無固定期限資本債券。
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