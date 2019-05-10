《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》《中國證券報》引述內地一間券商兩融業
務負責人指，為控制風險，券商會在科創板兩融業務中，對客戶科創板標的資產的集中度進行限
制，通常是把客戶兩融帳戶中科創板標的資產的佔比限制在２０％至３０％。尤其是在上市前５
個交易日，券商對客戶的科創板兩融標的資產的佔比限制相對更窄。
10/05/2019 09:14
【科創板】科創板兩融業務中，標的資產佔比將被限制在３０％以內
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》《中國證券報》引述內地一間券商兩融業
務負責人指，為控制風險，券商會在科創板兩融業務中，對客戶科創板標的資產的集中度進行限
制，通常是把客戶兩融帳戶中科創板標的資產的佔比限制在２０％至３０％。尤其是在上市前５
個交易日，券商對客戶的科創板兩融標的資產的佔比限制相對更窄。
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