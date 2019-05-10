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10/05/2019 09:14

【科創板】上交所新受理３家企業科創板上市申請

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上交所昨日新受理上海賽倫生物、羅克佳
華科技和浙江東方基因三家企業科創板上市申請。至此，科創板受理企業增至１０６家，已問詢
８４家。
　　招股書顯示，東方基因成立於２００５年１２月，是一家專業從事體外診斷產品研發、生產
與銷售的公司，已完成從抗原抗體等生物原料，到體外診斷試劑以及體外診斷儀器的全產業鏈布
局。公司２０１８年實現營業收入２﹒８６億元（人民幣．下同），實現淨利潤６３９５﹒６０
萬元。
　　羅克佳華去年實現營收３﹒８９億元，實現淨利潤６３８７﹒４２萬元，主營業務包括物聯
網解決方案和物聯網大數據服務。物聯網解決方案的經營模式是承接各類物聯網項目，以項目建
設費及建成後運營服務費為收益；物聯網大數據服務是為客戶建設運營物聯網，並運用數據分析
及人工智能ＡＩ技術為客戶提供數據服務，以收取的服務費為收益。
　　賽倫生物是一家專業從事抗血清抗毒素產品研發、生產和銷售業務的生物醫藥企業，主要產
品為抗蛇毒血清系列產品、馬破傷風免疫球蛋白、抗狂犬病血清等。公司２０１８年實現營業收
入１﹒５１億元，淨利潤５０９７﹒２４萬元。２０１６年２月公司曾於新三板掛牌，２０１７
年８月終止掛牌。

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